Vw ID. Buzz nel 2022 la versione elettrica del mitico Bulli

Strategy 2025 è il nome del programma annunciato da Volkswagen in cui sono contenute le linee guida per la transizione verso le auto a motore elettrico. Il piano prevede l'arrivo di oltre 30 modelli a batterie, fra cui l'originale ID. Buzz ispirata allo stile dello storico Volkswagen T1, prodotto dal 1950 al 1967, soprannominato Bulli, ma più noto come Transporter che ha poi avuto varie evoluzioni fino ad arrivare alla sesta generazione. La ID Buzz è basata sulla Meb che è la piattaforma modulare di Volkswagen che verrà utilizzata per gran parte delle sue auto elettriche del prossimo futuro.