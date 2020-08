Vw ID.3 le versioni già disponibili e quella base in arrivo

La Volkswagen ID.3 è proposta con tre batterie, ottenute sommando un numero diverso di moduli. Per ora, sono in vendita le due versioni con pile più grandi e con motore da 204 cv. Quella da 58 kWh promette di percorrere circa 420 km e ha prezzi che partono da 38.900 euro. La Tour, invece, ha 77 kWh per 549 km di autonomia e costa 48.900 euro. La base in arrivo in seguito, non c'è ancora una data precisa, ma si prevede fra circa un anno si chiamerà Pure, avrà 126 cv e una batteria da 45 kWh per 330 km di percorrenza media. Il prezzi di listino finale sarà intorno a 30.000 euro.