Vw ID.4 è l'attesa versione crossover della berlina

Dopo la berlina compatta ID.3, in vendita dall'estate, sarà un crossover la seconda auto della famiglia di elettriche Vw in arrivo all'inizio del 2021. La Volkswagen ID.4 è lunga circa 460 cm, utilizza come base meccanica lo specifico pianale per auto elettriche Meb, adottato anche dalla ID.3, che monta un motore elettrico sull'asse posteriore, ma non dovrebbero mancare anche le versioni a trazione integrale con in più un secondo motore all'anteriore. Le batterie che sono alloggiate nel pavimento della vettura raggiungeranno gli 82 kWh di capacità massima, per circa 500 km di autonomia stimata.