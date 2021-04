Vw ID.4, il suv zero emissioni supera la prova lunghi viaggi

4' di lettura

La famiglia elettrica Vokswagen «ID.» si è allargata con l’arrivo di ID.4, il suv 100% alla spina della casa di Wolfsburg. Un modello a ruote alte compatto che, come la ID.3, si basa sul pianale modulare Meb che il gruppo tedesco ha sviluppato appositamente per i modelli a batteria. Sarà un tassello fondamentale per la strategia di e-mobility del marchio in quanto ID.4 verrà costruita e venduta in Europa, Cina (dove arriverà anche la sette posti ID.6) e, in un secondo momento, anche negli Stati Uniti.

Nell’ambito della nuova strategia battezzata Accelerate e presentata recentemente, la casa investirà entro il 2025 complessivamente sedici miliardi di euro nella mobilità elettrica. Entro il 2030, le vendite della Volkswagen in Europa saranno composte per almeno il 70% di auto elettriche, mentre in Cina e Stati Uniti d’America la quota sarà superiore alla metà. Ricordiamo anche che, entro la fine dell’anno è atteso il suv coupé ID.5.

Loading...

Il nuovo modello ID.4 vanta dimensioni compatte ma al tempo stesso ha un’abitabilità da segmento superiore: lunga 4,58 metri, larga 1,85 metri e con un passo di 2,76 metri. La capacità del bagagliaio è di 543 litri e raggiunge i 1.575 litri abbassando gli schienali del divanetto posteriore.

Esteticamente il family feeling con la media compatta ID.3 è molto evidente, linee essenziali e pulite per ridurre al massimo la resistenza aerodinamica e migliorare le performance del powetrain elettrico (il coefficiente aerodinamico è di 0,28). La presenza su strada è enfatizzata dai cerchi da 19 pollici (in opzione ci sono anche quelli da ben 21 pollici).

Al momento sono quattro le versioni disponibili e si differenziano per l’equipaggiamento che offrono oltre che il sistema elettromotore-batteria più piccolo per l’entry level.