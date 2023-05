Vw ID.7, l’elettroammiraglia con 700 Km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vendere l'80% di modelli elettrici nel 2030. È questo l'obiettivo di Volkswagen in Europa, pronta ad offrire una gamma di modelli a zero emissioni completa che vedrà al vertice la nuovissima ID.7. L’ammiraglia a ioni di litio di Wolfsburg, lunga quasi 5 metri, sarà in grado di offrire un’autonomia fino a 700 chilometri grazie al pacco batterie da 86 kWh netti.

Prima Volkswagen al mondo con display head-up in realtà aumentata di serie, la tre volumi elettrica nasce sulla piattaforma modulare Meb, punto di partenza della maggior parte dei modelli elettrici del gruppo tedesco, e introduce una serie di novità come la trazione rivista e una migliore vita a bordo a partendo dai nuovi sedili con climatizzazione e funzione massaggio e la nuova climatizzazione con bocchette di ventilazione intelligenti interattive.

Derivata dalla concept Aero, la ID.7 presenta uno stile dai tratti netti e decisi a partire dal frontale completamente chiuso. Anteriormente spiccano i fari a Led con il sottile listello a Led per le luci diurne e per gli indicatori di direzione integrato nella parte superiore, mentre in coda è presente la fascia a Led a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici laterali.

Passando agli interni ritroviamo l’ambiente già visto sui modelli ID, con diverse migliorie come il grande display touch da 15 pollici del sistema infotainment di prossima generazione, visivamente separato. Nella ID.7 grazie all’ultima versione software, sarà possibile comandare ulteriori funzioni tramite l’assistente vocale Ida, tra cui oscurare il tetto in vetro.

Disponibile al lancio nelle versioni di allestimento e motorizzazione Pro e Pro S, è il primo modello prodotto su piattaforma Meb con una nuova trazione sviluppata da Volkswagen. Due le versioni disponibili: Pro con batteria da 77 kWh e ricarica fino a 170 kW; ID.7 Pro S con accumulatore da 86 kWh e ricarica in corrente continua sarà di 200 kW. Secondo le prime stime interne, l’autonomia sarà di 615 chilometri sulla Pro e circa 700 chilometri sulla Pro S.