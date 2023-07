VW investirà $700 milioni in Xpeng per lo sviluppo congiunto di BEV in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

HEFEI - Il gruppo Volkswagen prevede di investire 700 milioni di dollari in Xpeng e sviluppare congiuntamente veicoli elettrici in Cina.

Il Gruppo deterrà una partecipazione del 4,99% nel produttore cinese attraverso un aumento di capitale e otterrà un posto nel CdA dell’azienda. VW Group e Xpeng svilupperanno due modelli a batteria del brand VW sulla piattaforma MEB presso il nuovo centro tecnologico di Hefei, la più grande sede di sviluppo della Casa tedesca al di fuori di Wolfsburg.

I veicoli elettrici di medie dimensioni saranno lanciati in Cina a partire dal 2026. Volkswagen sta cercando di invertire la tendenza in Cina, dove Tesla e il produttore locale BYD hanno guadagnato quote di mercato grazie alla produzione di veicoli con tecnologia e software orientati ai gusti locali. Le vendite di veicoli elettrici dell’azienda tedesca in Cina sono diminuite nella prima metà dell’anno, in un mercato che è cresciuto del 20%.

IlGruppo Group ha anche annunciato piani per la cooperazione tra Audi e SAIC Motor, che comprende modelli sviluppati congiuntamente e una nuova piattaforma. La partnership coprirà i veicoli elettrici premium e inizierà con modelli in un segmento in cui il Marchio non è ancora rappresentato in Cina. Entrambi gli accordi sono finalizzati al futuro sviluppo congiunto di nuove piattaforme locali per la prossima generazione di veicoli intelligenti e completamente connessi ha affermato VW Group.