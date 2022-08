Vw Multivan, compagno di viaggio formato famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’estate 2022 verrà ricordata da molti italiani per le vacanze rovinate a causa dei tantissimi voli cancellati. Verrà anche ricordata per il vasto utilizzo dell’auto privata, continuamente sotto attacco ma molto spesso unica e reale alternativa per raggiungere le tanto agognate vacanze. La settima generazione di Volkswagen Multivan, protagonista del nostro maxi test drive, rappresenta probabilmente una delle migliori scelte, con i suoi sette posti, per andare in vacanza con tutta la famiglia, soprattutto se si viaggia con amici o con figli piccoli al seguito e il conseguente carico di passeggini, mini biciclette e tutto il necessario.

Provata in abbinamento all’unità eHybrid 1.4 da 218 cv con cambio automatico Dsg, trazione anteriore e 50 km in elettrico puro, la Multivan fin dal primo sguardo conquista per lo spirito hyppie e per la colorazione bicolore che rende onore al leggendario Bulli degli anni ’70.

Valore aggiunto rispetto alla concorrenza è l’utilizzo della piattaforma modulare Mqb, in grado di garantire una dinamica di guida più vicina al mondo auto che ai veicoli commerciali. La prova inizia con un test della vita a bordo, accedendo dalle due porte scorrevoli elettriche (di serie dalla Style).

La panchetta posteriore è a scomparsa, i nuovi sedili singoli sono più leggeri del 25%, scorrono sulle guide sul pavimento, possono essere ruotati di 180° e arriva il nuovo tavolino centrale che “viaggia” per tutto l’abitacolo. Da segnalare la presenza degli attacchi Isofix su tutti i sedili dei passeggeri. Bello il tetto panoramico in vetro ma manca una tendina antisole, utile nelle giornate più calde. Passando alla capacità di carico, a seconda del numero di sedili montati, si hanno a disposizione 469, 1.844 e 3.672 litri.

Nei lunghi trasferimenti autostradali sfruttiamo l’intero pacchetto Adas, arrivato a 25 sistemi di sicurezza che assicurano il secondo livello di guida autonoma, mentre nei viaggi notturni i proiettori IQ.Light aumentano esponenzialmente la sicurezza. Al capitolo connettività troviamo il sistema connesso Mib3, compatibile con CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless.