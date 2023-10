VW non costruirà un nuovo impianto per il progetto Trinity

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il marchio Volkswagen sta preparando la sua rete di produzione in Germania per il futuro. In una riunione tenutasi venerdì, il CdA del Gruppo ha informato il Consiglio di Sorveglianza sui piani di assegnazione dei veicoli per il Marchio fino al 2028. Nel compiere questo passo l’azienda ha impostato i suoi siti per un utilizzo redditizio della capacità e per la prospettiva economica dei prossimi anni. L’allocazione efficiente dei veicoli e l’aumento della produttività sono aspetti chiave del programma strategico Accelerate forward | Road to 6.5 intrapreso dal brand. Oltre alla ID.3, la cui costruzione sarà avviata nel 2023, lo stabilimento di Wolfsburg produrrà un secondo modello elettrico. A partire dal 2026 è infatti programmato che un SUV 100% elettrico per il segmento C ad alto volume uscirà dalle linee di assemblaggio.

Il robusto utilizzo dell’impianto sarà assicurato anche dalla produzione della Golf e della nuova generazione di Tiguan. A partire dal 2025 anche il modello successore della Tiguan Allspace sarà prodotto a Wolfsburg. Durante la pianificazione è stato anche deciso che non è necessario costruire un ulteriore impianto a Wolfsburg-Warmenau. Invece, nuovi modelli elettrici basati sull’architettura SSP, che saranno introdotti alla fine del decennio, saranno integrati nelle strutture esistenti e modernizzate dello stabilimento principale. Anche l’icona Golf avrà qui il suo futuro elettrico su base SSP. Allo stato attuale, il progetto del modello Trinity originariamente previsto per Wolfsburg andrà allo stabilimento di Zwickau. Lo stabilimento di Osnabrück continuerà inoltre la partnership con Porsche oltre alla produzione dei veicoli a combustione Arteon e T-Roc cabriolet.