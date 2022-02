Vw Taigo, il suv coupé taglia small

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Suv. Compatto. Coupé. Sono questi i principali ingredienti della nuova Volkswagen Taigo per avere successo all'affollato segmento dei suv più corti di 4,30 metri. La vettura del marchio tedesco non ha praticamente concorrenti tra i marchi generalisti, dato che Renault Arkana è un suv coupé ma lungo 4.57 metri e Audi Q3 Sportback e Bmw X2 rientrano nella fascia premium. All’assenza di competitor si aggiunge anche un prezzo di listino concorrenziale, merito dell’origine del progetto e delle larghe economie di scala; la Taigo, infatti, è la versione europea della Volkswagen Nivus commercializzata in Brasile. Non è un modello fotocopia e importato dall’America Latina ma una versione rivista e prodotta in Spagna a Pamplona.

Per quanto riguarda le economie di scala il nuovo modello è realizzato sulla piattaforma modulare Mqb-A0, la stessa di Seat Ibiza, Skoda Fabia, Volkswagen Polo e T-Cross. Nonostante le affinità tecniche con quest’ultimo modello, la Taigo se ne differenzia per la taglia, le proporzioni e il design, partendo dall’aumentata lunghezza (4,27 metri contro 4,11) per l’altezza ridotta di quasi 10 cm (1,49 metri contro 1,58 m) e per lo sbalzo posteriore più pronunciato con la coda caratterizzata dal gruppo ottico unico a tutta larghezza. All’anteriore ci sono proiettori matrix Led.

Salendo a bordo della versione R-Line, protagonista della nostra prova, oltre ai sedili specifici spicca la dotazione tecnologica con doppio schermo da 10.25” al posto della tradizionale strumentazione e monitor touch da 9.2” da cui gestire il sistema d’infotainment Mib3 connesso con servizi WeConnect e compatibile con CarPlay e Android Auto. Grazie agli aggiornamenti Ota si può integrale la dotazione anche in un secondo momento: ad esempio sulla versione provata navigatore satellitare e assistente vocali non c’erano (poco a male a dire il vero) ma acquistabili tramite lo store di Vw.

Promossa la capacità di carico: 438 litri. Passando alle dotazioni, l’allestimento Life prevede cerchi in lega da 16 pollici, fari a led, cruscotto digitale, sistema multimediale su schermo di 8 pollici e il pacchetto di sistema assistenza alla guida, conforme al livello 2 con cruise control predittivo che regola la distanza in considerazione dei limiti di velocità e dei dati sul percorso del sistema di navigazione, e l’assistenza per il mantenimento della corsia, che consentono la guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h. L’allestimento R-Line aggiunge, cerchi in lega di 17 pollici, sedili sportivi, tetto panoramico apribile elettricamente e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Disponibili solo motori a benzina partendo dal 1.0 Tsi tre cilindri da 95 cv con cambio manuale e 110 cv anche in versione Dsg. Chiude l’offerta il 1.5 Tsi Dsg da 150 cavalli. Da segnalare l’assenza di versioni elettrificate.