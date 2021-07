Walcor, arriva l’investimento del Fondo di Salvaguardia di Invitalia

«Non posso che esprimere soddisfazione per l'operazione che vede l'ingresso di Invitalia attraverso il Fondo di Salvaguardia – che ho fortemente voluto durante lo scorso Governo - a supporto del piano dirilancio della società operante nel settore della lavorazione del cioccolato, che dal 2019 lottava per laconservazione della continuità produttiva e degli innumerevoli posti di lavoro, al fianco del nuovoinvestitore internazionale Global Special Situation di JP Morgan. Il Fondo consente allo Stato,attraverso Invitalia, di poter entrare nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare massimo di10 milioni di euro e per un periodo non superiore a cinque anni. Si tratta di un Fondo innovativofondamentale per potenziare gli strumenti a disposizione del Governo al fine di trovare soluzione allecrisi aziendali attraverso nuovi processi di ristrutturazione. Inoltre, il provvedimento introduce il divietodi delocalizzazione per almeno cinque anni» commenta la viceministra allo Sviluppo Economico Alessandra Todde.