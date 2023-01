Waldorf Astoria, la leggenda punta sul residenziale di lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ingresso è al 303 di Park Avenue, Manhattan. Lasciando all’esterno i rumori della città e le impalcature che sottolineano i lavori in corso nello storico edificio, si viene accolti in un’elegante hall, avvolti in un’atmosfera ovattata di moquette e poltrone dai colori tenui, per passare poi nelle sale di presentazione dedicate agli investitori.

Siamo nel cuore della trasformazione del leggendario Waldorf Astoria, l’hotel che ha fatto da fil rouge ai principali avvenimenti di New York e che ora, sotto la regia della nuova proprietà, Dajia Insurance Group, dopo un lungo periodo di chiusura, si appresta a riaprire le proprie porte al jet set e al mondo degli high net worth individuals: oltre alle nuove camere e suite dell’hotel, stanno prendendo forma 375 residenze super esclusive, che vanno dagli studios alle penthouse, per comprare le quali non sarà sufficiente un portafoglio imbottito, bensì poter presentare credenziali di alto profilo.

Il Sole 24 Ore è stato invitato a visitare in esclusiva per l’Italia l’edificio di Manhattan, appartamenti di alto lignaggio e, soprattutto, 5mila metri quadrati di aree super lusso a disposizione unicamente dei proprietari. Già, perché una delle caratteristiche dello sviluppo delle Waldorf Astoria Residences è che non saranno un’appendice dell’hotel, bensì il cuore pulsante del restyling, con ingressi e amenities a loro dedicati. Si potrà usufruire dei servizi dell’hotel cinque stelle lusso, ma anche farne a meno, garantendosi la privacy che caratterizza i compratori pluri-milionari. L’esclusività include un ingresso riservato con una porta cochère privata caratterizzata da soffitti a doppia altezza e a volta, con servizio di parcheggiatore 24/7 e due leganti hall d’ingresso.

Ecco che cosa abbiamo visto (e chiesto) per condividerlo con i lettori, con un benvenuto particolarmente attento, visto che il mercato italiano è, per gli sviluppatori, uno di quelli prioritari. «Una delle prime importanti vendite è proprio stata a un investitore italiano - ci spiega Dan Tubb, Senior Director of sales The Towers of the Waldorf Astoria - che, appena è venuto a conoscenza della disponibilità sul mercato delle residenze, è venuto a trovarci e ha comprato seduta stante». Il nome, ovviamente, è top secret.

Un pezzo di storia

Il punto di riferimento di Park Avenue offrirà una collezione di residenze contemporanee nelle Towers sopra il leggendario hotel, con interni e servizi progettati ad arte da Jean-Louis Deniot. Executive architect è lo studio Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Original design architect è Schultze and Weaver, l’architetto d’interni dell’hotel è Pierre-Yves Rochon Inc. Le residenze sono commercializzate in esclusiva da Douglas Elliman, con cui Knight Frank lavora in partnership sul territorio statunitense.