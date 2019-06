Walgreens Boots Alliance, ricavi stabili e utile in calo nel III trimestre di Mo.D.

Ricavi sostanzialmente stabili e utile netto in flessione per Walgreens Boots Alliance ner il terzo trimestre fiscale, terminato a fine maggio scorsso. Il gruppo, quotato al Nasdaq dal 2014, ha registrato nel trimestre un fatturato in crescita dello 0,7% a 34,6 miliardi di dollari e un l’utile netto in calo a 1,02 miliardi di dollari da 1,34 miliardi un anno fa. L’utile per azione è diminuito del 16,5% a 1,13 dollari mentre l’utile per azione rettificato è calato del 4,0% a 1,47 dollari.

I risultati sono stati comunque migliori delle attese degli analisti che si attendevano ricavi per 34,44 miliardi e un utile rettificato per 1,43 dollari. Alla luce del terzo trimestre, i vertici del gruppo hanno confermato le stime relative all’andamento della redditività per l’anno fiscale 2019 che indicano un utile netto rettificato sostanzialmente piatto, a tassi di cambio costanti.

«Dopo un secondo trimestre difficile, nel terzo trimestre abbiamo fatto progressi nella direzione degli obiettivi strategici stabiliti - ha commentato il vicepresidente esecutivo e ceo del gruppo Stefano Pessina - e siamo lieti di registrare, rispetto ai primi sei mesi dell’anno, un miglioramento della crescita comparabile negli Stati Uniti. Continueremo a rispondere con decisione ai rapidi mutamenti di trend; abbiamo già visto un miglioramento delle vendite retail negli Stati Uniti e una crescita delle prescrizioni, e stiamo facendo buoni progressi nell'attuazione del nostro programma trasformazionale di gestione dei costi. Nell'insieme, questi elementi ci danno fiducia per confermare la guidance per l'anno fiscale 2019 fornita in precedenza».

Walgreens Boots Alliance è un gruppo attivo nella distribuzione di prodotti per la salute e il benessere con 18.500, 415 mila dipendenti e oltre 390 centri di distribuzione in grado di effettuare consegne a più di 200 mila farmacie, ospedali, ambulatori.