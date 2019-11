Walgreens studia il più grande delisting della storia

Walgreens Boots Alliance è il principale retail farmaceutico negli Stati Uniti e in Europa. Ed è uno dei maggiori acquirenti al mondo di farmaci su prescrizione e molti altri prodotti per la salute e la bellezza.

Considerando anche le società partecipate, Wba è presente in 25 Paesi, con oltre 440mila dipendenti e una catena di oltre 18.750 punti vendita in tutto il mondo. Negli Stati Uniti può contare su 9.277 store Walgreens e sulle farmacie Duane Reade, e si contende il primato di primo gruppo per la distribuzione del farmaco con Cvs Health Corporation. In Gran Bretagna controlla la catena Boots.

Nell'ultimo anno fiscale Wba ha registrato ricavi per 136,9 miliardi di dollari, con un Ebitda di 7,1 miliardi e un margine lordo del 21,9%.



Come società privata Walgreens avrebbe più spazio per adattarsi ai cambiamenti e al consolidamento in corso nel settore health-care: il competitor Cvs lo scorso anno, seguendo questa strategia di diversificazione, ha acquistato l'assicurazione sanitaria Aetna, con un deal da 70 miliardi di dollari.



Walgreens starebbe anche valutando la possibilità di vendere alcuni asset, come il 27% di partecipazione nella catena farmaceutica AmerisourceBergen per avere più fondi in cassa in vista dell'addio alla borsa.

