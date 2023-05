Wall Street adesso ha altre due gatte da pelare dopo l’accordo sul debito

3' di lettura

La settimana finanziaria parte con il freno tirato per i listini europei, privi il 29 maggio del faro di Wall Street chiusa per il Memorial Day, insieme a Londra e Zurigo. Volumi dimezzati a Piazza Affari con il Ftse Mib che ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,35%, in linea con le altre principali piazze del Vecchio continente. Coloro che ipotizzavano un ulteriore scatto dei listini azionari - dopo quello di venerdì in scia ai rumors su un accordo negli Usa per l’ampliamento del tetto ...