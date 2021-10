Wall Street, arrivano i conti: per big tech è l’ora della verità

Ascolta la versione audio di questo articolo

Scocca l’appuntamento con i conti del terzo trimestre per la Corporate America. E se inizia con le banche, gli investitori aspettano al varco anzitutto i protagonisti tecnologici e di Internet, leader non solo di un’economia sempre più digitalizzata ma della market cap di Borsa. Saranno loro a dover d ar prova d’una continua marcia degli utili, cruciale per sostenere i prezzi azionari, alle prese con una ripresa indebolita – Goldman Sachs ha appena ritoccato al 5,6% dal 5,7% le stime Usa sul Pil ...