Coronavirus, Wall Street: i giorni peggiori dal 2008. Crollano Tokyo e Shanghai

Tutti e tre gli indici, con le nuove cadute, sono entrati a grandi passi in territorio di ufficiale correzione, vale a dire sono al centro di flessioni superiore al 10% dalle recenti vette. E Wall Street minaccia di chiudere la settimana peggiore dal 2008, dalla grande crisi finanziaria che divenne poi la più grave debacle economica dalla Grande Depressione. Solo da lunedì Dow e S&P sono in particolare scesi di circa l’11 per cento. Il prossimo traguardo negativo diventa adesso un mercato ribassista dell’Orso vero e proprio, che scatta se i ribassi diventano superiori al 20 per cento dai massimi.

In fumo un terzo dei guadagni sotto Trump

Ancora: in un batter d’occhio la Borsa americana ha ormai cancellato ben un terzo dei guadagni messi a segno da quando Donald Trump è stato eletto alla Casa Bianca nel 2016. Quei guadagni che il Presidente ama citare quale misura del proprio successo. A galoppare è adesso anzitutto il Vix, l’indice della volatilità o meglio del terrore basato sulle opzioni: si è impennato ai valori top in anni, a quota 39,2. I titoli decennali del Tesoro, bene rifugio per eccellenza, sono al contrario al centro di ondate di acquisti con i rendimenti precipitati a nuovi minimi dell’1,296 per cento.

La carneficina azionaria - parole testuali di alcuni operatori - ha punito un amplissimo ventaglio di titoli. Alcuni considerati rischiosi, e che fino a pochi giorni or sono in un clima di ottimismo andavano a ruba più di altri, più di altri. Tesla ha ceduto il 13% in una giornata. Virgin Galactic il 24 per cento. Tutti gli undici settori che compongono l’S&P sono scivolati in territorio negativo rispetto all’inizio dell’anno e in particolare il settore tecnologico, da tempo leader del mercato, ha visto evaporare in una seduta il 5,3% e il 12% da lunedì.

Tech, energia, consumi nel mirino

Tra i grandi nomi del tech Apple e Intel hanno perso il 6%, Microsoft e AMD oltre il 7%, Amazon e Alphabet circa il 5 per cento. Anche i titoli dell’energia, alla prospettiva di flessioni della domanda e dell’economia, sono stati scossi: Exxon Mobil ha ceduto il 6 per cento. Tra i martoriati titoli legati ai viaggi e ai trasporti, American Airlines ha perso il 7,7 per cento. In ritirata, attorno al 5%, anche colossi globali della finanza quali JP Morgan, Citigroup e Bank of America come leader nei beni di consumo del calibro di Procter & Gamble e Coca-Cola.

L’allarme di Goldman sui profitti

Goldman Sachs ha suonato l’allarme sull’impatto crescente del Covid-19 che assedia i mercati americani come internazionali. Ha previsto una crescita azzerata per gli utili della Corporate America nel 2020 e un possibile, ulteriore calo ravvicinato della borsa del 7 per cento. Ha inoltre ammonito che “una più severa pandemia può portare a effetti più prolungati e a una recessione negli Usa”. Metà delle società statunitensi in Cina, ha intanto rivelato un sondaggio dell’AmCham, si aspetta crolli delle entrate dal Paese asiatico, con un quinto che teme saranno più che dimezzate se l’epidemia proseguirà fino ad agosto. Citigroup, in un rapporto, ha ammonito che il nuovo coronavirus richiederebbe come “ottimali”, a livello mondiale, risposte di politica fiscale per aiutare l’economia e il business, citando in particolare un paese quale l’Italia “altamente esposto attraverso il canale del turismo”.