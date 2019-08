Wall Street e stragi: Trump fa cadere i titoli dei videogiochi, non quelli delle armi I titoli delle società del settore sono crollati dopo le dichiarazioni del presidente Usa che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese di Marco Valsania

New York - Nei terremoti di mercato di ieri sono passati quasi inosservati. Ma i titoli delle società di videogiochi hanno avuto ben poco di che divertirsi: sono scivolati tutti bruscamente, da Activision a Zynga, bruciando tra il 4% e il 6%, più della media pur pessima del 3% perso da Wall Street. E non per la regione che ha punito l'insieme dell'azionario - l'escalation dello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina. Sono inciampati su un altro ostacolo, umanamente se non economicamente più drammatico, sollevato da Donald Trump: la condanna del Presidente, che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese . Non i produttori di armi vere, letali e pochissimo regolamentate: i giganti di pistole, fucili, mitragliatori d'assalto e caricatori ad alta capacità hanno invece, all'apparenza paradossalmente, guadagnato terreno sul parterre in una giornata nera.

Sotto accusa, insomma, neppure in Borsa è finita la facilità eccessiva d'acquistare arsenali. Quelle armi da guerra di cui oggi si serve anche un estremismo di stampo ultra-nazionalista, suprematista bianco, razzista e di estrema destra con venature naziste le cui vittime sono aumentate del 35% solo l'anno scorso stando alla Anti-Defamation League. Che ieri Trump ha condannato ma che lo stesso Presidente è stato accusato d'aver tollerato e a volte legittimato con la sua cupa retorica contro immigrati e esponenti di minoranze. No, l'indice viene puntato sui videogiochi. «Bisogna cessare la glorificazione della violenza nella nostra società», ha detto Trump. «È troppo facile per giovani disturbati circondarsi di una cultura che celebra la violenza».

L'associazione del settore - Entertainment Software Association - non ha accettato di assumersi simili responsabilità senza difendersi. Ha risposto sottolineando la peculiarità del problema di stragi e stragisti negli Stati Uniti. «Numerosi studi scientifici hanno stabilito che non esistono legami causali tra videogiochi e violenza - si legge nel suo comunicato - Oltre 165 milioni di americani si divertono con i videogiochi, come fanno miliardi di persone al mondo. Eppure altre società dove i videogiochi sono usati con la medesima intensità non fanno i conti con i tragici livelli di violenza che esistono negli Stati Uniti». Il chief executive di una delle aziende ieri punite dal mercato, il veterano dei media Strauss Zelnick di Take-Two, si è spinto oltre prendendo di petto Trump e altri leader repubblicani che gli hanno fatto eco: «Accusare il settore dello spettacolo è irresponsabile e irrispettoso delle vittime e delle loro famiglie. Gli spettacoli vengono consumati su scala mondiale, ma la violenza delle armi è tipicamente americana. Bisogna affrontare i problemi reali».