Wall Street, fuga dalle azioni: in agosto vendite per 10 miliardi di dollari

Soffre anche la borsa cinese

In sostanziale parità nel mese a Milano l'indice Ftse Mib, mentre l'Ftse 100 ha registrato un calo del 5,3 per cento. Nello stesso periodo la Borsa di Shanghai ha perso l'1,42%. Lo yuan si è deprezzato enormemente sul dollaro nel periodo. Dopo aver superato la soglia simbolica dei 7 dollari, livello rimasto per anni, ad agosto il deprezzamento dello yuan si aggira sul 4%. Per avere un termine di paragone contro il dollaro, il valore a fine febbraio scorso era pari a 6,687. Una discesa inarrestabile. Già all'inizio di questa settimana, infatti, l'escalation della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina aveva pesato sulla valuta di Pechino, scivolata ai minimi in 11 anni fino a 7,15 per dollaro, il punto più basso da febbraio 2008.

Non va meglio ai titoli di stato. Per i bond cinesi il calo del rendimento è stato del 2,6% nel periodo. Le obbligazioni cinesi secondo l'indice aggregato globale di Bloomberg-Barclays sono “the biggest losers”, quelle che hanno perso di più.

L'escalation della guerra commerciale in Cina si fa sentire più che altrove. Le prospettive sono tutt'altro che buone considerando i nuovi dazi americani del 15% che da domenica primo settembre partiranno su 300 miliardi di export cinese. L'ultima tranche rimasta fuori dalle barriere tariffarie di Trump riguarda 3.800 prodotti, tra cui molti di largo consumo: vestiti, pantaloni, magliette, tv, telefonini, libri, carne, formaggi, giochi.

Gli analisti cercano di decifrare quali saranno le prossime mosse della banca centrale cinese, la People's bank of China. Ma non è facile intuirle. La debolezza valutaria potrebbe essere sfruttata come una sorta di cuscinetto con il dollaro per attutire l'impatto dei dazi sull'economia.

Alta volatilità per i bond

Il mese di agosto è stato il più volatile degli ultimi tempi per il mercato dei bond Usa. Sempre per lo stesso motivo: i timori di una frenata economica Usa sulle tensioni per la guerra commerciale Usa-Cina. Il rendimento dei titoli di stato a 10 anni è sceso di almeno 50 punti base in un mese dal 2%, scendendo al livello corrente attorno all'1,5%. Di solito il mercato dei Treasury viene descritto come “stabile”, “affidabile”, addirittura “noioso” dagli analisti per la scarsa mobilità. Agosto non è stato un mese normale. Il rendimento dei titoli a lungo termine ha avuto uno dei maggiori cali dei tempi recenti - non succedeva dal gennaio 2015 - a fronte di un aumento della domanda che ha spinto in alto i prezzi e ridotto i tassi. I T-bond a 30 anni mercoledì sono scesi ai minimi di rendimento di sempre, all'1,91 per cento. Facendo da apripista al calo dei rendimenti dei titoli di stato a lungo termine un po' in tutto il mondo: il rendimento dei bond a 10 anni del Giappone è sceso questa settimana a un nuovo minimo negativo da tre anni. Mentre il rendimento dei titoli di stato a 10 anni di Germania e Francia ha toccato un nuovo record al ribasso. E in Italia il tasso dei titoli di stato a dieci anni è sceso sotto l'1% per la prima volta in assoluto.

Negli Stati Uniti i tassi a lungo termine sono diminuiti così tanto da essere superati dai rendimenti dei titoli a breve a 3 mesi e a 2 anni. L'inversione dei rendimenti, come è noto, è per gli investitori un segno inequivocabile di una possibile, prossima recessione.