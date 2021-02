Wall Street non può più restare a guardare e parte alla carica del bitcoin Bny Mellon apre i suoi servizi di custodia e gestione al bitcoin abilitando così qualsiasi tipo di prodotto. I colossi finanziari non si fanno pregare di Pierangelo Soldavini

La notizia vera è che Bank of New York Mellon ha aperto le porte al bitcoin. E se lo fa la più antica banca americana, ma anche l'istituto depositario più grande al mondo significa che davvero il mondo delle criptovalute è definitivamente sdoganato. Tanto che anche le grandi banche di Wall Street non possono più nascondere l'interesse a entrare in un universo che fino a qualche anno fa era considerato sinonimo di truffe e di bolle finanziarie.

Forse anche oggi si sta gonfiando una bolla che rischia...