Wall Street, nuovo scandalo insider trading. Accusato executive di Goldman Sachs Wall Street non perde il vizio. Sei banchieri sono stati incriminati dalla procura federale di Manhattan per scandali multimilionari e transatlantici di insider trading, che dagli Stati Uniti si estendevano all'Europa e in particolare a Londra. Tra gli accusati, anche un executive di Goldman Sachs di Marco Valsania

AP

2' di lettura

New York - Wall Street non perde il vizio. Sei banchieri sono stati incriminati dalla procura federale di Manhattan per scandali multimilionari e transatlantici di insider trading, che dagli Stati Uniti si estendevano all'Europa e in particolare a Londra. Tra gli accusati, anche un executive di Goldman Sachs.

La truffa avrebbe complessivamente generato decine di milioni di dollari in profitti illegali finiti in tasca ai protagonisti. I quali avevano nei fatti dato vita a quello che le autorita' hanno descritto alla stregua di un grande e interconnesso “network globale di insider trading”.

La rete illegale, portata alla luce in oltre 40 capi d'accusa e molteplici azioni legali parallele, funzionava con le modalita' piu' tradizionali dei reati a. Alcuni insider, banchieri in molteplici banche, entravano in possesso di informazioni riservate su societa' quotate; passavano poi simili notizie a trader che le traducevano in operazioni coronate da guadagni per tutti i cospiratori.

Londra era il crocevia dello scandalo. Due degli incriminati, Benjamin Taylor e Darina Windsor, lavoravano per finanziarie statunitensi con attività internazionali, rispettivamente la banca d'investimento Moelis e il gruppo di investment banking e private equity Centerview Partners. Erano loro, stando alla ricostruzione delle autorità, all'origine delle informazioni non pubbliche e sarebbero stati compensati con oltre un milione di dollari in contanti e beni di lusso. Uno dei trader, in particolare, faceva in seguito arrivare le “indiscrezioni” raccolte a giornalisti, con l'obiettivo di farle pubblicare e influenzare le quotazioni azionarie. Lui solo avrebbe intascato 1,2 milioni di profitti illeciti grazie ai movimenti sui prezzi dei titoli che aveva innescato ad arte.

Incriminato è stato anche il trader Joseph El-Khouri, che avrebbe pagato un faccendiere per ottenere a sua volta le informazioni sottratte e messa a disposizione dietro compenso da Taylor e Windsor. Arrestato a Londra, ne e' stata chiesta l'estradizione negli Usa.