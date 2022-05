Wall Street, un pieno di record negativi. Ma alla fine evita l’Orso (per ora)

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Wall Street scocca, anche se per breve tempo, l’ora dell’Orso: l’indice S&P 500, che per giorni aveva bussato alla soglia di un mercato ribassista, ha fatto ingresso nel temuto Bear Market durante gli scambi di venerdì 20, risentendo di nuove ritirate che hanno portato per breve tempo oltre il 20% la caduta dai recenti massimi. In chiusura l’S&P è tornato poco sopra la parità, riducendo la caduta dai recenti massimi al 18 per cento.

La ritirata, la prima comparsa dell’Orso dagli inizi del...