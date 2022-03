Wall Street più forte dell’Europa? Tutti i livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Settimana di rialzi corali per le Borse internazionali che recuperano in molti casi i livelli pre invasione dell’Ucraina. Svettano i listini Usa con il Nasdaq su dell’8%, guadagni del 6% per l’indice S&P 500 e il giapponese Nikkei. In Europa il Dax balza del 5,7% e il Ftse Mib poco più del 5%, bene anche l’Msci Emerging con il 3,4 per cento. Al momento si tratta comunque di un rimbalzo, soprattutto per le Borse europee. L’ipotesi di un accordo per la guerra in Ucraina e i contatti distensivi tra ...