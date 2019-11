Wall Street da record nei tre anni di Trump. Nel 2020 rallenterà, ecco perché

Trump tradito dalle urne, cresce la paura per il 2020

NEW YORK – L’America di Trump è un paese diviso in due polarizzato verso i due estremi. È come un enorme sandwich: East and West Coast, le due fette di pane, sono le parti più progressiste del paese. Il contenuto del panino, è l’interno enorme del paese, che sostiene senza tentennamenti le politiche conservatrici di Donald Trump. Ma com’è l’America davvero a un anno dalle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020? E quali sono le prospettive per i mercati finanziari, in questo quadro divisivo e incerto?

Paese bloccato

Nessun analista vuole sbottonarsi. Sono troppe le variabili. La fotografia attuale parla di un paese bloccato. L’esecutivo spinge le sue politiche. Ma il potere legislativo, con la Camera a guida democratica, blocca tutte le decisioni, in attesa di ratifiche che non arrivano. Tanto più ora con l’indagine sull’impeachment che entra nel vivo.



I record di Wall Street

La politica è ferma ma Wall Street continua a macinare record, spinta dalle trimestrali, dalla disoccupazione ai livelli minimi da 50 anni, e dalle attese per la pace con la Cina. Nelle ultime due settimane i tre indici hanno ritoccato più volte i massimi. L’ultimo venerdì con un «triplete», record rivisto nella stessa giornata da tutti e tre gli indici.



Tre anni crescita per gli indici

È innegabile, dati alla mano, che la presidenza Trump finora sia stata positiva per le borse. In tre anni, dall'8 novembre 2016 all’8 novembre 2019, l’indice S&P 500 ha guadagnato il 44,29%. Il Dow Jones è salito del 50,72%. L’indice Nasdaq è volato al 62,9%. Il motore che ha spinto la crescita è stato soprattutto il taglio delle imposte societarie di Trump dal 35% al 21% , partito a gennaio 2018 che ora però, dagli ultimi dati congiunturali, sembra aver perso l'effetto traino.



La difesa di Trump

Trump appare sempre più concentrato in una rabbiosa difesa dalle accuse dei democratici. I suoi sostenitori nei rally elettorali in giro per l’America profonda, al cappellino rosso con il logo Make America Great Again hanno aggiunto le magliette con la scritta «Read the trascript»: leggete la trascrizione. In riferimento alla telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al centro dell’inchiesta per l’impeachment. Le accuse dem sono diventate la bandiera dei sostenitori di Trump, che assieme al loro leader ritengono di essere vittime di una gigantesca montatura, «la caccia alle streghe» di cui parla sempre nei comizi.