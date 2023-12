Wall Street sfiora il record. Borse Ue caute dopo il rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

Resta un soffio sotto il massimo di sempre l’indice S&P 500. Il listino azionario più rappresentativo di Wall Street rimanda quindi all’ultima seduta del 2023 la caccia a un record che cancellerebbe quello ottenuto alla chiusura del 3 gennaio 2022, quasi 2 anni fa, quando l’economia era in piena rincorsa dopo aver superato la pandemia, i tassi di interesse quasi sottozero e non si vedeva ancora traccia dei sanguinosi conflitti che avrebbero poi sconvolto Ucraina e Palestina.

Che la marcia recente dell’S&P 500 sia stata in fondo dettata soprattutto dai titoli a maggiore capitalizzazione è indiscutibile. I «Magnifici 7» Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla e Nvidia sono arrivati insieme a rappresentare non soltanto il 30% dell’indice newyorchese, ma anche quasi il 20% dei mercati azionari globali, contribuendo per quasi la metà della performance complessiva nel primo caso e quasi il 60% del secondo.

Il tema del mercato però non cambia e rimane quello degli ultimi due mesi, con un rally che coinvolge quasi tutti gli asset a rischio in nome di un rientro nei ranghi dell’inflazione e di un conseguente abbassamento dei tassi da parte delle Banche centrali che possa essere sufficiente a propiziare un atteggiamento morbido dell’economia, a partire dagli Stati Uniti. Una prospettiva questa (o meglio un auspicio) che si trasmette ovviamente anche all’Europa, dove i listini azionari viaggiano nei pressi dei massimi pluriennali, o assoluti, anche se ieri hanno mostrato una certa prudenza terminando con leggere flessioni: -0,29% per Piazza Affari, -0,24% Francoforte, -0,48% Parigi e -0,35% Madrid.

Anche ieri l’unico dato di rilievo in programma a livello macroeconomico ha in fondo alimentato quelle aspettative che stanno portando Wall Street a chiudere in rialzo per l’ottava settimana consecutiva. Negli Usa le richieste di sussidi di disoccupazione sono infatti risultate superiori alle previsioni (218.000 nella settimana conclusasi il 23 dicembre, anziché 210.000) lasciando perciò intravedere un possibile indebolimento del mercato del lavoro. Una simile ipotesi aprirebbe così la strada a un atteggiamento più flessibile da parte della Federal Reserve, e non sorprende quindi che il mercato sconti ormai all’87% una riduzione dei tassi Usa già nella riunione in programma a marzo.

All’ottimismo pressoché generalizzato che si nota sui mercati si contrappone la cautela dei responsabili degli investimenti, impegnati in queste settimane nel preparare i rapporti previsionali per il nuovo anno. «Dati i livelli di partenza degli indici, le valutazioni, la bassa volatilità e le aspettative di crescita degli utili, sarà molto difficile replicare nel 2024 i risultati ottenuti quest’anno», avverte Luca Finà, Head of Equity di Generali Insurance Asset Management.