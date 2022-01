Wall Street snobba il super Pil: all’orizzonte vede la stagflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

The day after. Dopo Powell, ovviamente. Per gli investitori non è semplice metabolizzare il messaggio di mercoledì sera con cui il governatore della Federal Reserve ha cambiato la politica monetaria sdoganando nella narrazione finanziaria l’aggettivo “nimble”, agile. Tale sarà da ora in poi l’azione della Fed per contrastare l’inflazione. Si è quindi preparato il terreno, in base ai dati che verranno, per agire rapidamente senza un copione cadenzato e progressivo, che sarebbe più semplice da far ...