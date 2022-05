Wall Street torna a correre. È una trappola per tori o c’è forza per proseguire?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Wall Street si è rimessa a correre. Ma è una falsa partenza o l’inizio di un nuovo corso? L'indice S&P 500 ha interrotto la scia di sette settimane di fila in rosso guadagnando, dal 23 al 27 maggio, il 6%. Anche il Dow Jones, il cui filotto negativo è durato otto settimane come non accadeva dal 1923, è rimbalzato. In termini di performance ancora più marcata (+9%) la reazione del tecnologico Nasdaq che però è quello che da inizio anno sta pagando più dazio (-24%) a fronte del -15% dell'S&P 500.

Considerata...