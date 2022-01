Wall Street, tutti i “numeri” della bufera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una tempesta perfetta sta scuotendo Wall Street. Gli indici hanno oscillato drammaticamente per due sedute consecutive, con il Dow Jones che, reduce da un'altalena di oltre mille punti è stato il giorno dopo in ribasso di oltre 800 punti per poi azzerare di fatto le perdite e terminare solo in lieve ribasso. Meno fortunati S&P 500 e Nasdaq, rispettivamente finiti in calo di oltre l'1% e oltre il 2 per cento. Ma questi sono solo alcuni dei “numeri” che oggi illustrano quanto la piazza azionaria corra...