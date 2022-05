Wall Street a un passo dal “mercato orso”. Ecco come è andata nell’ultimo secolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle parti di Wall Street si sente puzza di “bear market”. Non tanto per il tecnologico Nasdaq, che con un passivo del 27% dai massimi di novembre, vi è già entrato “di diritto” a metà aprile. Quanto per il re degli indici azionari, l’S&p 500. Il 9 maggio ha faticato a mantenere la soglia dei 4.000 punti accumulando un ribasso superiore al 2% che a conti fatti porta il degrado da quel record a 4.818 di punti del 2 gennaio a -17%. Siamo pertanto vicini alla soglia spartiacque del -20%, quella che...