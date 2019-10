Wall Street volta le spalle al petrolio: per lo shale ora è carestia di fondi

Carlyle ha appena abbandonato, senza fornire giustificazioni, un progetto da un miliardo di dollari per costruire un nuovo terminal per le petroliere a Corpus Christi in Texas. Berry Group, rimasta unica azionista della Lone Star Ports, si è rivolta al tribunale in cerca di un indennizzo e potrebbe rinunciare all’opera.

Anche le banche nel frattempo stanno diventando più caute con lo shale. Per la prima volta da tre anni le società del settore si vedranno restringere le linee di credito, secondo il sondaggio periodico dello studio legale Haynes & Boone: oltre la metà dei 221 operatori intervistati prevede un taglio dei fondi del 10-20% alla prossima revisione autunnale.

Ma il problema più serio riguarda il mercato dei capitali. L’emissione di azioni e obbligazioni – da cui i frackers nello scorso decennio avevano ricavato 462 miliardi di dollari, con una punta di ben 63 miliardi nel 2012 (dati Dealogic) – oggi è diventata una fonte di finanziamento «minuscola» osserva Haynes & Boone. I partecipanti al sondaggio prevedono di procurarsi in questo modo solo il 5% dei fondi necessari, contro il 20% che stimavano un anno fa. È scesa (dal 25% all’11%) anche la quota di denaro attesa dai fondi di private equity.

La carestia di fondi è cominciata nell’autunno 2018, quando il petrolio ha preso a scendere a rotta di collo dopo aver superato 80 dollari al barile. L’anno si è chiuso con un bilancio davvero magro per le società americane dell’Oil &Gas, che sono riuscite a collocare azioni e obbligazioni per appena 22,8 miliardi di dollari, il 35% rispetto all’anno prima e il risultato più scarso dal 2007. Un disastro. Ma quest’anno va addirittura peggio: le emissioni nel primo semestre ammontano ad appena 716mila dollari nel caso delle azioni e 6,56 miliardi nel caso delle obbligazioni calcola Enverus. In tutto fanno circa 7,3 miliardi, una cifra irrisoria rispetto al passato.

Nel peggior periodo di crisi dell’industria petrolifera – tra il 2014 e il 2016, mentre il prezzo del barile crollava da oltre 100 dollari a meno di 30 –le emissioni avevano superato 160 miliardi di dollari, con una leggera prevalenza per i bond (89 miliardi). I rating, spesso vicini al livello spazzatura, garantiscono rendimenti allettanti. Ma anche se tuttora viviamo in un mondo di tassi sottozero questo non basta più ad attirare gli investitori, che sembrano aver perso ogni interesse per l’Oil & Gas.