Walliance acquisisce la francese Lymo Finance

La piattaforma di real estate crowdfunding italiana Walliance ha acquisito Lymo Finance, la prima piattaforma di real estate crowdfunding fondata in Francia nel 2013, che vanta una raccolta di investimenti di oltre 50 milioni di euro. «Lymo, con una solida presenza nel mercato francese – ha detto il ceo di Walliance Giacomo Bertoldi – permetterà all’azienda di accedere più velocemente sia al mercato francese che europeo».

Grazie all’incorporazione di Lymo Finance in Walliance, il gruppo consolida oltre 160 milioni di euro transati, circa 98mila utenti registrati e oltre 8mila investitori che hanno effettuato 41.500 transazioni di investimento. Head of Development per il mercato francese del gruppo è stato nominato il co-fondatore di Lymo, Jean-Bapstiste Vayleaux. Progressivamente, tutte le operazioni presentate su Lymo verranno rese disponibili sul portale di Walliance dove gli investitori francesi verranno accolti da un processo di migrazione assistita del proprio account. Gli investitori avranno così accesso ad una vastissima gamma di investimenti e potranno costruire un portafoglio diversificato di investimenti immobiliari, in due dei mercati più dinamici e promettenti d’Europa. La Francia e l’Italia, infatti, sono rispettivamente il primo e il quarto paese per grandezza del mercato di riferimento in Europa.

Dieci giorni fa, Walliance è diventata la prima piattaforma in Europa ad ottenere sia l’autorizzazione per operare da portale di crowdfunding europeo (secondo il regolamento 2020/1503) sia quella di Sim (società di intermediazione mobiliare), che le consentirà di offrire strumenti di financing anche sopra la soglia dei 5 milioni prevista dal regolamento.

Così facendo, ha aggiunto Bertoldi, «aspiriamo a diventare un player europeo nella raccolta dei capitali sia nella forma equity che nella forma lending e debt, per le medie e grandi imprese immobiliari e del settore delle energie rinnovabili». In linea con questa espansione strategica, Walliance ha recentemente lanciato una nuova divisione. Oltre alla consolidata divisione Walliance Crowd che comprende ora anche il settore delle energie rinnovabili oltre che quello storico dell’immobiliare, ha annunciato l’arrivo di Walliance 500, nell’ottica di fornire ai risparmiatori la più ampia selezione di forme tecniche per investire i propri risparmi nel modo più adeguato rispetto al proprio grado di rischio, nei settori più decorrelati dalla finanza tradizionale.

Secondo la fotografia del 6° Real Estate Crowdfunding Report, redatto dal gruppo di ricerca dell’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, guidato da Giancarlo Giudici, a livello mondiale il settore del crowdfunding vanta una raccolta cumulata pari a 45,2 miliardi di euro, in forte crescita rispetto ai 36 miliardi del 2022.

A livello Ue, in particolare, il real estate crowdfunding ha raccolto circa 9,8 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi nel solo 2022. I mercati più importanti sono la Francia (che si conferma punto di riferimento per il mercato con oltre 1,3 miliardi raccolti nel 2022), la Germania (con un balzo di 629 milioni) e, a sorpresa, l’Estonia (210 milioni). Quarto posto per l’Italia. Più di otto raccolte su dieci hanno riguardato iniziative di living. La maggior parte dei finanziamenti (87,9%) è per progetti di tipo residenziale, con preferenze degli investitori europei per i contesti urbani (58%) e nuove costruzioni (64%), piuttosto che ristrutturazione. Focalizzando l’analisi sui 25 portali che hanno raccolto le cifre più significative, la tedesca Exporo è sempre in testa alla classifica con una raccolta totale che supera 1 miliardo di euro, Estateguru mantiene il secondo posto e solo una piattaforma italiana, Walliance, è in classifica, al 22° posto.