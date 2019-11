Walmart batte le stime, tengono i consumi americani Il colosso della grande distribuzione nel terzo trimestre fiscale fa meglio del previsto su ricavi e utili. Grazie all’aumento delle vendite nei supermercati e dei canali online e al primato su Amazon nella consegna della spesa a domicilio dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - Walmart, il più grande gruppo di retail mondiale, ha riportato nel terzo trimestre risultati migliori delle attese, e ha rivisto al rialzo le aspettative sugli utili e i dividendi per fine anno. A Wall Street le azioni Walmart in avvio di giornata guadagnano l’1,9%. I risultati sono significativi perché indicano la tenuta dei consumi americani, alla vigilia della lunga stagione dei regali natalizia che comincerà il 28 novembre con il Thanksgiving day. Per ora dunque la temuta frenata della spesa al consumo degli americani - che è uno dei principali driver della crescita economica della prima potenza mondiale - non c’è stata.

Vendite in aumento

Le vendite nei supermercati di Walmart sono cresciute nel trimestre del 3,2%: si tratta per il colosso della gdo mondiale del 21esimo trimestre positivo. Tengono i negozi fisici, e aumentano ancora di più le vendite online (+41%) aiutate dal servizio capillare di consegna a domicilio sviluppato negli Stati Uniti: Walmart ha attivato in oltre 3mila punti vendita il servizio di grocery pickup (la spesa ordinata online e ritirata direttamente con l’auto dai clienti nei market). A questo si aggiungono gli oltre 1.400 supermercati disseminati negli States che offrono la consegna a domicilio.

Consegna illimitata

Walmart questo autunno per favorire la comodità dei suoi clienti ha lanciato il servizio “Delivery Unlimited,” che costa 12,95 dollari al mese o 98 dollari all’anno e permette di ricevere gratis per tutto l’anno la spesa direttamente a casa, da frigorifero a frigorifero.



In vantaggio su Amazon

Walmart ha una rete capillare e in questo servizio è avvantaggiata rispetto ad Amazon che finora offre la consegna a domicilio del fresco in un giorno solo nelle principali città e aree urbane. Attraverso il suo abbonamento Prime che costa però 119 dollari l’anno. Lo scorso mese il colosso di Jeff Bezos ha abbassato il canone mensile del suo servizio Amazon Fresh a 15 dollari al mese ma non riesce ancora a competere con Walmart su questo terreno in tutto il paese, soprattutto nelle aree rurali.

I conti del terzo trimestre

I ricavi di Walmart nell’ultimo trimestre sono saliti a 127,99 miliardi di dollari. Con un utile netto di 3,29 mliardi, o 1,15 dollari per azione, 1,16 dollari , molto al di sopra delle stima di Wall Street ferme a 1,09 dollari per azione. Riviste le stime sugli utili per fine anno.