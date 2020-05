Walmart cresce nella pandemia, a ruba i prodotti di prima necessità Particolarmente robusta la crescita nel commercio elettronico, pari al 74 per cento. Aumenta anche il valore di ciascuna spesa da parte delle famiglie di Marco Valsania

Particolarmente robusta la crescita nel commercio elettronico, pari al 74 per cento. Aumenta anche il valore di ciascuna spesa da parte delle famiglie

New York – La pandemia rilancia Walmart, grazie ai suoi giganteschi negozi e alla sua più recente presenza online con la quale sfida oggi il re dell'e-commerce Amazon. Il tradizionale colosso americano e globale dei grandi magazzini onnicomprensivi ha sollevato il sipario su un aumento delle vendite di riferimento, quelle nei centri aperti da almeno un anno, del 10% durante l'ultimo trimestre fiscale concluso il primo maggio. Il giro d'affari è lievitato dell'8,6% a 134,62 miliardi di dollari e i profitti sono aumentati del 4% a 4 miliardi.

La performance è stata possibile nonostante l'azienda abbia riportato maggiori costi per 900 milioni in risposta all'emergenza sanitaria, per incrementi nei compensi e bonus ai dipendenti in prima linea nei punti vendita e nei centri di smistamento dei prodotti oltre che per assumere altri 235.000 dipendenti allo scopo di rafforzare il servizio. Polemiche restano tuttavia aperte sulla sicurezza e remunerazione di molti lavoratori nei settori più precari e esposti al Covid-19.

Il traffico nei negozi, il numero di consumatori che ha fisicamente visitato i centri Walmart, è diminuito. Ma la spesa per singola transazione da parte delle famiglie, segno della tendenza a accumulare maggiori scorte con minori visite, è salita del 16,5 per cento. E gli acquisti online, sia per consegna a domicilio che per prelievo nei parcheggi di Walmart, si sono impennati del 74 per cento. Il bilancio è stato leggermente superiore alle attese e ha sostenuto il titolo in Borsa.

Walmart ha espresso relativo ottimismo per il futuro. Ha cancellato ogni pronostico, la guidance per i prossimi mesi, citando l'incertezza nelle condizioni di business; ma ha indicato di essere ben posizionata per sostenere il continuo impatto del coronavirus.

Una posizione che contrasta con la grave crisi nella quale sono precipitati altri celebri marchi del retail americano: nel giro di pochi giorni sono entrati in amministrazione controllata per cercare di sopravvivere J. Crew, JC Penney e anche il nome del lusso Neiman Marcus, mentre la catena Pier 1 è in liquidazione.