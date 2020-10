Walmart teme violenze a ridosso del voto: via fucili e proiettili dagli scaffali

Philadelphia è la città più grande della Pennsylvania, uno Stato critico per le presidenziali della prossima settimana.

Trump è un sostenitore del diritto di possedere e usare armi da fuoco per autodifesa, sancito dal secondo emendamento. L’Amministrazione repubblicana ha bloccato i tentativi dei Democratici di introdurre paletti alla vendita di armi e ha revocato quelli varati da Barack Obama. Il ticket Biden-Harris propone un nuovo giro di vite.

Walmart sotto pressione

Walmart vende armi da fuoco in circa la metà dei suoi 4.700 negozi negli Usa. «Abbiamo assistito ad alcuni disordini isolati e, come abbiamo fatto in diverse occasioni negli ultimi anni, abbiamo tolto armi da fuoco e munizioni dal reparto vendite, come precauzione per la sicurezza dei nostri collaboratori e clienti», ha dichiarato il portavoce del gigante del commercio al dettaglio.

A settembre del 2019, il gruppo ha smesso di vendere alcuni tipi di fucili d’assalto e munizioni che possono essere utilizzate per pistole. Nella sparatoria in uno dei suoi punti vendita in Texas, un mese prima, erano morte 22 persone.

Il timore che possano ripetersi episodi del genere è forte: la multinazionale affronta pressioni sempre più forti da parte dei gruppi civili e celebrità che spingono il blocco delle vendite di armi negli Stati Uniti e chiedono che Walmart si assuma la responsabilità di quanto accade nei suoi negozi. Il gruppo ha chiesto al Congresso leggi più severe sulla vendita di armi.