Walt Disney, investimenti da 60 miliardi per i nuovi parchi a tema

Walt Disney raddoppierà gli investimenti per le attività legate ai parchi, portandole a circa 60 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. L’amministratore delegato della Disney Bob Iger e Josh D’Amaro, il responsabile dei parchi della compagnia, hanno annunciato il ritmo accelerato degli investimenti durante un incontro di analisti e investitori di Wall Street al Walt Disney World Resort di Orlando, in Florida.

Il piano di crescita

Il business dei parchi è diventato un affidabile motore di profitto per Disney e ha contribuito ad attutire le perdite nel business dello streaming Disney+, che dovrebbe diventare redditizio solo l’anno prossimo. Iger ha descritto i parchi come «un business straordinario» per la società di intrattenimento globale con sede in California. Disney ha sottolineato che il suo segmento di parchi, esperienze e prodotti si è espanso a un tasso di crescita annuo combinato del 6% dall’anno fiscale 2017 e ha generato 32,3 miliardi di dollari di ricavi operativi negli ultimi 12 mesi. Gli investimenti significativi, in particolare, hanno stimolato la partecipazione, ha osservato Disney.Iger ha affermato che la società prevede di investire 17 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni in Florida, dove è coinvolta in una disputa con il governatore Ron DeSantis, un candidato presidenziale repubblicano. Sta inoltre elaborando piani a lungo termine per nuove attrazioni e servizi nel suo Disneyland Resort ad Anaheim, in California. La Disney ha più di 1.000 acri di terreno per futuri sviluppi nei suoi sei parchi a tema esistenti in tutto il mondo. Sta cercando di attrarre circa 700 milioni di consumatori identificati dalla ricerca interna dell’azienda come fan della Disney che devono ancora visitare uno dei suoi parchi a tema.Secondo la documentazione presentata, Disney ha affermato di avere un bilancio e una capacità di prestito sufficientemente forti per finanziare le sue iniziative di crescita.L’annuncio dell’investimento pianificato ha fatto seguito al rallentamento del Walt Disney World di Orlando, mentre l’affluenza nei suoi parchi in tutto il mondo è in aumento, in particolare Shanghai Disney Resort e Hong Kong Disneyland.