Walter Chiapponi (ex Tod’s) nuovo direttore creativo di Blumarine: curerà il rilancio del marchio

Walter Chiapponi, ex direttore creativo di Tod’s, prende la guida di Blumarine. Il designer milanese, 45 anni, aveva detto addio al marchio del gruppo marchigiano con la collezione presentata lo scorso settembre durante la settimana della moda di Milano. E ora è pronto a diventare guida creativa del marchio più importante del distretto della moda di Carpi (Modena), nato nel 1977 dalla creatività di Anna Molinari e fino al 2019 parte di Blufin, la holding della famiglia fondatrice. Quell’anno, infatti, Blufin (con i suoi marchi, oltre Blumarine anche Blugirl e Anna Molinari), è stata rilevata da Marco Marchi, presidente e fondatore di Liu Jo, che aveva dato contestualmente vita al polo Eccellenze Italiane Holding e sta curando un ambizioso piano da rilancio, che punta a far raggiungere al suo progetto i 500 milioni complessivi di fatturato entro la fine di quest’anno.

Tornando a Chiapponi, presenterà la sua prima collezione Blumarine all’interno della settimana della moda di Milano, nel febbraio 2024. «Sono lieto di essere stato nominato direttore creativo di un iconico brand italiano che ha delineato nel tempo un concetto di femminilità all’insegna della leggerezza e della creatività - ha commentato il designer -. Poter contribuire alla costruzione di una nuova fase di Blumarine è per me l’opportunità di abbracciare nuovi orizzonti, emozionanti e significativi, espandere la mia visione e restituire senso all’espressività artistica». «Sono orgoglioso di poter scrivere insieme a Walter un nuovo e significativo capitolo - ha sottolineato l’ad Marchi -. Sono sicuro che Walter Chiapponi, con il suo riconosciuto talento a livello internazionale e la profonda sensibilità stilistica che lo contraddistingue, saprà dare nuova energia a Blumarine, mostrandosi al tempo stesso rispettoso dello straordinario heritage del brand».

La sfida è importante, e i mondi molto distanti: Chiapponi, che aveva preso la guida creativa di Tod’s nell’ottobre 2019, lascia un gruppo che ha chiuso il primo semestre 2023 con oltre 569 milioni di euro di ricavi, in aumento del 21,7% anno su anno, risultato al quale il marchio eponimo ha contribuito con 283,3 milioni (+21,3%). Blumarine, come anticipato, è al centro di un importante piano di rilancio: quando Marchi ha rilevato Blufin, dunque nel 2019, i ricavi del gruppo si attestavano intorno ai 22-23 milioni. Tod’s, da parte sua, non ha ancora nominato il successore di Chiapponi.