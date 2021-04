Walter De Silva firma la Hongqi S9, la sportiva della joint venture fra Silk Ev e i cinesi di Faw

2' di lettura

De Silva torna al lavoro che lo ha appassionato da sempre: disegnare vetture possibilmente sportive. L'occasione è venuta dal progetto che vede protagonisti gli americani di Silk Ev e i cinesi di Faw che hanno deciso di realizzare nella terra dei motori, l'Emilia-Romagna una gamma di modelli disegnati da uno dei più noti designer del mondo che dopo aver lasciato il Gruppo Volkswagen ha deciso di sfruttare questa nuova e per molti versi allettante opportunità.



Stile semplice ed elegante ispirato da De Silva

La prima vettura firmata da Walter de Silva è la Hongqi S9 un'hypercar dalle line semplici come piacciono allo stilista italiano, ma al tempo stesso eleganti, a cui abbinato una aerodinamica di livello fondamentale per le supersportive. Lo stile della S9, dunque, è caratterizzato da linee dinamiche, che danno origine a giochi di luci e ombre capaci di conferire alla carrozzeria un aspetto sinuoso. Il colore scelto per l'auto del debutto non è casuale, come spiega lo stesso progettista visto che il rosso è il colore del brand e delle auto da corsa italiane.

Prima ibrida plug-in poi completamente elettrica

Il powertrain della nuova hypercar dovrebbe essere un sistema ibrido plug-in, anche se successivamente verrà offerta nella variante 100% e elettrica. La Hongqi S9 dovrebbe confermare i dettagli tecnici previsti dalla concept che aveva debuttato al Salone di Francoforte del 2019: un V8 di 4.000 cc turbo a benzina abbinato ad una batteria. Il sistema alla base dell'auto dovrebbe essere erogare una potenza di 1.400 cv che permettendo di farle coprire lo 0-100 kmh in meno di 2 secondi con una una velocità massima di oltre 400 kmh.

Interni da definire ma ispirati dalla guida sportiva

Non ancora ufficializzate le soluzioni interne dalla hypercar non svelati anche al Salone di Shanghai, ma De Silva ha anticipato che esalteranno le sensazioni tipiche della guida sportiva. I sedili e la posizione dei vari comandi, poi, offriranno la migliore ergonomia possibile, con un'attenzione particolare per la connettività di bordo. Secondo il designer, italiano l'abitacolo offrirà possibilità di personalizzazione senza però mai superare la soglia di un lusso ostentato.

La joint venture si aggiunge ai tanti marchi dell'auto

Un miliardo di investimenti in arrivo nella Motor Valley emiliana per allestire il primo polo dell'auto elettrica al di fuori della Cina. Protagonisti la start-up americana Silk Ev e i cinesi di Faw che hanno scelto Walter de Silva come responsabile dello stile della nuove vetture. La Motor Valley è la sede di marchi d'auto noti nel mondo dalla Lamborghini alla Dallara, dalla Ducati alla Ferrari, dalla Magneti Marelli alla Maserati a cui si aggiungono Pagani e Toro Rosso.