Walter Tosto e Quality Engineering insieme per l’idrogeno: progetto da 24 milioni

Walter Tosto e Quality Engineering insieme per l’idrogeno: le due aziende abruzzesi hanno ottenuto un contributo pubblico di 6 milioni per un progetto di produzione dell’idrogeno che costerà 24 milioni di euro. Il processo su cui sono al lavoro è un’idrolisi dell’acqua per via termochimica, in simbiosi produttiva con la desolforazione di combustibili fossili. L’obiettivo è sviluppare la tecnologia attraverso un impianto pilota all’interno del Parco Scientifico Tecnologico d’Abruzzo di Chieti, che consentirà la validazione del processo anche in una configurazione che prevede l’energizzazione da fonti di calore ad alta temperatura, tipica dei concentratori solari e degli impianti a fissione nucleare.

Il progetto dei serbatoi

La formulazione di nuovi catalizzatori, il design innovativo dei reattori, la selezione di materiali compatibili con condizioni operative critiche in presenza di fluidi corrosivi, e lavorati con saldature particolari, sono al centro di questa ricerca. Per l’impianto pilota di taglia pre-industriale, la spesa programmata per la Walter Tosto supererà i 14 milioni di euro. L’azienda di Chieti, che si occupa di forniture di componenti industriali per impianti nell’oil & gas, è già presente all’interno di gruppi di lavoro e alleanze industriali nel settore dell’idrogeno. A marzo ha annunciato l’avvio della produzione di serbatoi ad altissima pressione (fino a 700 bar) per lo stoccaggio dell’idrogeno, con particolari saldature e metalli. L’investimento, fra i macchinari e la struttura che sorgerà nel complesso industriale di Chieti Scalo, e che potrebbe essere già pronta a dicembre, sarà di circa venti milioni e comprenderà anche forni in grado di bruciare l’idrogeno, misto a gas.

Sviluppo del territorio abruzzese

Quality Engineering, che ha il quartier generale operativo a San Giovanni Teatino (Chieti), fornisce servizi di ingegneria per la gestione e costruzione di impianti nell’oil & gas. E ha già dimostrato interesse per il settore dell’idrogeno. Secondo Silvano Cimini, direttore scientifico del progetto nel Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, «le specificità delle due realtà produttive permetteranno di garantire tutte le competenze necessarie per il successo di questa azione di ricerca». Luca Tosto, consigliere delegato della Walter Tosto, e Alberto Santalucia, ad della Quality Engineering, hanno commentato: «Le organizzazioni delle rispettive imprese stanno collaborando in una fattiva strategia congiunta per lo sviluppo tecnologico del territorio abruzzese, convergendo con le politiche internazionali di transazione energetica».