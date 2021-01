WandaVision apre la fase 4 dell’Universo Marvel. Ecco cosa ci possiamo aspettare Per alimentare la nuova “fase” Disney ha in serbo altri 14 film e una strategia commerciale che punta tutto o quasi su serie tv e streaming

Partiamo dall’inizio: con Avengers; Endgame e Spider-Man: Far from Home si chiude la fase 3 del Marvel Cinematic Universe che comprende qualcosa come 23 film, il primo nel 2006, per un incasso approssimativo tra i 22 e i 23 miliardi di dollari. Queste tre fasi note anche come “la saga dell’infinito” finiscono con un ridisegno per certi versi traumatico di tutto il mondo dei supereroi della Marvel. Senza fare spoiler, alcuni supereroi muoiono (ma non escono di scena) altri nuovi si aggiungono. Per alimentare la nuova “fase” Disney ha in serbo altri 14 film e una strategia commerciale che punto tutto o quasi su serie tv e streaming. WandaVision è la serie Marvel esclusiva per Disney+ che racconta le avventure di Wanda Maximoff e Visione. La serie è iniziata il 15 gennaio.

Inizio SPOILER

Ricordiamo che Visione, che era suo malgrado custode della Gemma della Mente, viene ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War mentre Scarlet si vendica in Avengers: Endgame contribuendo a eliminare il Signore della morte. La ritroviamo in questa nuova serie in bianco e nero, negli Anni Cinquanta nella più profonda provincia perbenista americana. Sorridenti e un po’ “pallati” a occuparsi del loro mutuo e della nuova casa con giordino. Nella serie scopriremo cosa ci fanno lì e perché.

Fine dello SPOILER

WandaVision rappresenta il calcio di inizio di una racconto corale che si annuncia senza precedenti. Non solo per lo sforzo finanziario ma per la complessità della sfida di ingegnerizzare un universo completamente trasformato. Proviamo a indicare alcune tappe. Tra una quindicina di giorni arriva The Falcon and the Winter Soldier, una mini-serie miniserie di sei episodi nella quale, ricordiamo Falcon ha ereditato da Capitan America lo scudo (sempre su Disney+). Poi si torna al cinema a maggio (sempre che sia possibile tornare al cinema) perché è prevista l’uscita di Black Widow (sarebbe dovuto uscire al cinema a maggio dell’anno scorso). Sarà quindi il turno di Loki, il fratellastro di Thor che si è meritato su Disney+ una serie tutta sua. In linea temporale siamo dalle parti di Avengers: Endgame, e Loki lo ritroviamo durante un suo viaggio in un mondo sconosciuto. Solo i più vecchi possono ricordarsi di Shang-Li, il maestro del Kung-Fu. Ecco è stato riesumato anche lui: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings vedrà il ritorno di del Mandarino, il capo dell'organizzazione dei Dieci Anelli che abbiamo conosciuto in Iron Man 3. E fin qui siamo arrivati a luglio. Da qui in poi l’espansione appare un po’ più nebulosa: sappiamo di What If, serie animata dei Marvel Studios che ci farà conoscere gli universi alternativi dell’Osservatore (sì, quello che stava sulla Luna). The Eternals, in Italia il fumetto di Jack Kirby degli anni Ottanta era chiamato Gli Eterni, sarà al cinema, a novembre.Poi Ms. Marvel la serie che vede protagonista Ms. Marvel porterà Kamala Khan. E a chiudere il 2021 Hawkeye, per noi Occhio di Falcio, che avrà anche lui una serie tv tutta sua.

L’operazione è muscolare, tutti questi prodotti, serie e film, avranno richiami e rimandi a una storia più ampia che ancora non conosciamo. Gli uomini della Disney hanno assicurato che non sarà necessario vedere tutto per capire quanto sta accadendo. Ma gli indizi del futuro, come è avvenuto nella Fase 3, saranno disseminato ovunque. Resta tutto da capire, come i fan accoglieranno la scelta di puntare tanto sulle serie tv e meno sul cinema. Sicuramente un segno di tempi. Solo la crescita degli abbonamenti al servizio in streaming sarà l’indicatore per saggiare il successo dalla nuova strategia Disney.