War Economy, il podcast del Sole 24 Ore per spiegare gli impatti della guerra su economia e finanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A fine febbraio 2022, la guerra è tornata alle porte d’Europa con l’invasione dell’Ucraina. Accanto all’escalation militare, però, c’è un altro conflitto che ha già stravolto gli equilibri globali: la guerra economica e finanziaria fra Occidente e Mosca, un duello di offensive e minacce che va dalle banche centrali ai rifornimenti energetici. Che impatti attendersi? Cosa ne sarà della globalizzazione, per come l’avevamo conosciuta? Alberto Magnani ed Enrico Marro provano a rispondere nelle 10 puntate di War Economy, il podcast del Sole 24 Ore per spiegare e raccontare gli effetti della guerra ucraina sull’economia internazionale. Lo troverete su tutte le principali piattaforme e sul sito del Sole 24 Ore.

War economy, in uscita il 15 aprile e curato da Andrea Franceschi (giornalista Sole 24 Ore, responsabile di edizione) e Massimo Brugnone (podcast producer del Sole 24 Ore), ripercorre il conflitto fra Mosca, Kiev e l’Occidente con la chiave di lettura del giornalismo economico e finanziario: la dipendenza europea da gas e petrolio russo, le varie ondate sanzionatorie contro e da Mosca, le turbolenze dei mercati, gli impatti sulla crisi alimentare e su una globalizzazione già vacillante. E ancora,spostandosi su un orizzonte più politico o geopolitico, il futuro intrecciato di Stati Uniti e Cina, i tentativi della Ue di affrancarsi dal gogo energetico di Mosca e di dotarsi di una difesa autonoma, fino alle «armi» della comunicazione sfoderate dal presidente ucraino Zelensky e dal suo omologo russo Putin.

Loading...

Le puntate, al debutto oggi 15 aprile, proseguiranno al ritmo di un’uscita al giorno fino al 24 aprile. Una data che coincide, non a caso, con la scadenza dei due mesi dall’inizio di una guerra che ha rimesso in discussione l’Europa e il mondo. Facendoci entrare in un regime di «war economy», un’economia di guerra che lascerà il segno quanto e più delle battaglie sul confine.