Warner Bros. Discovery, la nuova squadra nell’area di Italia e Spagna

Dopo la nomina dello scorso giugno a General Manager Warner Bros. Discovery Southern Europe, Alessandro Araimo annuncia la squadra di manager a suo diretto riporto che guiderà il business in Italia & Iberia. «In queste settimane – afferma Araimo – ho lavorato alla definizione della strategia e del leadership team che guiderà il nostro business in Italia e Iberia, incontrando tutti i dipartimenti e ammirando una volta di più le straordinarie qualità, il talento, la creatività e la dedizione delle persone che fanno parte del nostro gruppo. Oggi sono lieto di annunciare i manager che, insieme ai rispettivi team, mi affiancheranno per sostenere e far crescere le attività di Warner Bros. Discovery nella nostra Region».

La nuova organizzazione, effettiva da subito e con responsabilità su Italia & Iberia, è composta da: Laura Carafoli, SVP TV Networks & Digital Local Production, con la responsabilità di gestire l'ampio portfolio televisivo free e pay del gruppo e le produzioni locali TV e digital; Fabrizio Ioli, SVP Consumer Product, Retail & Physical Home Entertainment, a cui fanno capo tutte le attività relative ai prodotti di consumo, al retail e l'home entertainment su supporti fisici; Massimo Ghedini, GVP Adsales & Sponsorship, con la responsabilità della concessionaria di pubblicità, di tutti i ricavi advertising e dello sviluppo delle attività di sponsorship; Marcello Dolores, GVP Legal, che aggiunge alle sue attuali responsabilità legali e regolatorie, le attività di business development, sport e gestione delle joint ventures.

A Carlos Prada, VP Studios Theatrical Production & Distribution, sono affidate le attività di produzione locale e distribuzione del business relativo a Studios e sale cinematografiche. Angel Yllera, VP Affiliates, Content Licensing, Digital Home Entertainment, avrà la responsabilità di far crescere e implementare le attività di distribuzione di contenuti, canali e piattaforme digitali con i partner del gruppo, il business del content licensing e il digital home entertainment. Ad Andrea Vidoni, VP Marketing & Consumer PR, sono affidate tutte le attività di marketing e quelle destinate al mondo consumer; ad Adriano Baioni, Senior Director Communications, faranno capo le attività di comunicazione corporate e consumer; Cristina Cattaneo, Senior Director Insight & Research, avrà la responsabilità di gestire il dipartimento che si occupa di ricerche e elaborazione dei dati.