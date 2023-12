Warner Bros. Discovery in trattative per la fusione con Paramount

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Warner Bros. Discovery è interessata alla fusione con Paramount. Lo riferiscono fonti informate ad Axios. Warner Bros. Secondo le ricostruzioni, l’ad di Warner Bros. Discovery, David Zaslav avrebbe avuto un colloquio con il ceo di Paramount Bob Bakish presso la sede di quest’ultima a Times Square. Se dovesse avvenire la fusione tra questi due giganti dell’intrattenimento l’unione delle due piattaforme Max (ex Hbo) e Paramount plus rappresenterebbe un temibile rivale per Netflix, Disney+ e Apple.