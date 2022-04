Warner Bros. Discovery, con un accordo da 40 miliardi nasce leader nello streaming

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il mondo dell'intrattenimento e dello streaming avrà un nuovo attore: Warner Bros. Discovery debutterà infatti al Nasdaq (con la sigla Wbd) lunedì 11 aprile dopo la chiusura di un deal da oltre 40 miliardi di dollari. È quanto comunicato oggi, sabato 9 aprile, dalla stessa Discovery.

La conclusione dell’affare

Discovery, Inc. e AT&T Inc. (Nyse:T) hanno dunque annunciato la chiusura della transazione per combinare il business di WarnerMedia con Discovery. La nuova società prende il nome di Warner Bros. Discovery, Inc. e, come detto, debutterà al Nasdaq lunedì 11 aprile sotto il nuovo simbolo “Wbd”. Warner Bros. Discovery creerà e distribuirà il più completo portfolio di contenuti e brand d'intrattenimento al mondo.

Loading...

Le offerte in campo

La nuova società unisce l'offerta premium di WarnerMedia d’intrattenimento, sport e news con le principali properties internazionali di intrattenimento e sport di Discovery, tra cui Discovery Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, Cnn, Cnn+, Dc, Eurosport, Hbo, Hbo Max, Hgtv, Food Network, Investigation Discovery, Tlc, Tnt, Tbs, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies e molti altri. David Zaslav, Ceo Warner Bros.

Un portfolio diversificato

«L’annuncio di oggi - ha dichiarato David Zaslav, Ceo Warner Bros. Discovery - rappresenta una pietra miliare non solo per Warner Bros. Discovery ma per tutti i nostri azionisti, distributori, inserzionisti, partner creativi e, soprattutto, per i consumatori a livello globale. Grazie a tutti i nostri asset e al modello di business diversificato, Warner Bros. Discovery offre il più completo portfolio di contenuti al mondo, film, brand televisivi e streaming».

«È l'alba - ha annunciato John Stankey, Ceo At&T - di una nuova era per la connettività e per AT&T. Con la chiusura di questa transazione, ci aspettiamo di investire a livelli record nelle nostre aree di crescita del 5G e della fibra, dove abbiamo un forte slancio, mentre lavoriamo per diventare il player americano leader nella banda larga. In WarnerMedia, Discovery eredita una squadra innovativa e di talento e una società dinamica, in crescita e globale, che è ben posizionata per guidare la trasformazione che sta avvenendo nei media e nell’intrattenimento, nella distribuzione diretta al consumatore e nella tecnologia”