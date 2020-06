Warner Music guida la riscossa dei collocamenti azionari Scatta, nella musica, lo sbarco maggiore dell’anno. Ma in arrivo ci sono anche società di software, biotech e supermercati di Marco Valsania

Musicisti famosi e meno hanno orchestrato concerti e performance in remoto durante la pandemia. Ma la musica torna adesso in grande stile, se non nei grandi stadi e nelle sale, nell'arena di Wall Street: Warner Music sbarca al Nasdaq mercoledì 3 giugno, con l'obiettivo di rastrellare 1,8 miliardi di dollari e di dare al terzo gruppo del settore al mondo, dietro Sony e Universal, un valore tra gli 11,7 e i 13,3 miliardi di dollari. Warner potrebbe anche assicurarsi un investimento da 200 milioni di Tencent, che già investe in Universal, nell'ambito dello sbarco in Borsa.

È una scommessa che rispecchia sia il recupero del settore dopo le grandi trasformazioni tecnologiche che ne avevano fatto temere l'estinzione, a cavallo dell'inizio del secolo, sia la spinta ricevuta nell'era della pandemia dal ricorso allo streaming anche delle note. E che rappresenta il principale collocamento azionario iniziale del 2020.



Settimana da record

Ma non è il solo segno di un possibile ritorno degli Ipo. In tutto questa settimana quattro Ipo dovrebbero rastrellare quasi tre miliardi, la settimana più intensa nei collocamenti da febbraio, prima della paralisi da pandemia. ZoomInfo Tecnologies, la prima società di software a quotarsi quest'anno, è attesa al debutto ad una valutazione di circa 7 miliardi di dollari. In settimana sbarcheranno anche la Legend Biotech, ad una valutazione di 2,6 miliardi di dollari, e un'altra società di biotecnologie, Pliant Therapeutics, dovrebbe essere valutata circa mezzo miliardo. Altri debutti sono programmati: il colosso dei supermercati Albertson ha in programma un road show per il mese prossimo. Nelle ultime due settimane, inoltre, sei startup hanno presentato documenti per future Ipo.



Il 20 maggio, in un segno di ottimismo, si è quotata SelectQuote, servizio online di comparazione delle assicurazioni, con un incremento del 35% nel primo giorno di scambi. Anche se ad oggi, con 34 società sbarcate e una raccolta di nove miliardi di dollari, il passo rimane il più debole in quattro anni.

Portafoglio invidiabile

Warner Music, per prestigio e dimensioni, può dare prova di un cambio di marcia. Ha in “portafoglio” artisti quali Ed Sheeran e Cardi B fino ai Led Zeppelin. Un patrimonio di content difficile da sottovalutare. Ma ancora nel 2011 era passata di mano per una frazione del valore che cerca oggi, 3,3 miliardi. Allora era stata rilevata e tolta dalla Borsa dalla Access Industries, colosso del miliardario origine russa Len Blavatnik.