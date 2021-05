Warren Buffet, il lucky sperm club e l'era degli interessi zero

Abel, passando alla seconda considerazione, avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per adattare la holding al nuovo contesto competitivo. Buffet ha sempre usato l'analogia del fossato che protegge il castello per spiegare il vantaggio competitivo: il suo fossato è stato il float di Geico, la compagnia assicurativa di Berkshire. Il float è la somma che i clienti lasciano nelle casse dell'assicurazione dopo aver pagato il premio e prima dell'avversarsi del possibile sinistro.

La crescita di Geico, sin dagli anni 70, ha dato a Buffet un enorme liquidità da investire in un'epoca storica in cui il capitale era scarso e costoso e l'inflazione galoppante. Certo lui è stato un grande investitore, ma a differenza di altri non doveva raccogliere e remunerare i capitali da investire. Questo ha forgiato anche il suo stile di investimento, prudente e value oriented: il float è fatto di soldi che devi restituire anche se dopo anni, metterli troppo a rischio non è saggio. Così si spiega, ad esempio, la ritrosia di Buffet verso l'innovazione dai tempi della internet bubble sino alle crypto currencies: Berkshire ha bisogno di investimenti in settori stabili, tanto da non aver esitato a comprare più del 5% di Apple a prezzi non bassi appena le dinamiche del settore tech sono diventate più stabili. Il “vantaggio della liquidità” ha avuto il suo picco nella crisi del 2008, quando Buffet ha deciso al telefono e in pochi minuti di offrire il suo float per salvare Goldan Sachs e GE Capital. Qualche mese dopo, la FED di Bernanke ha inaugurato l'era dei quantitative easing e degli interessi zero e il fossato di Berkshire è sparito: i rendimenti dell'azienda senza più vantaggio competitivo si sono adagiati alla media del settore.

Abel ha il difficile compito ad adattare a questo contesto competitivo in evoluzione l'essenza imprenditoriale che Buffet ha impresso a Berkshire. Per farlo dovrà lavorare sulla struttura della holding, definire quale sia il vantaggio che questa offre alle aziende che possiede (i.e. parenting advantage) e come sa scegliere quelle in cui investire e quelle da vendere.

La lettera agli azionisti di Berkshire resta tra i milioni di libri e i miliardi di articoli che si scrivono (questo incluso) di gran lunga la miglior lettura disponibile (e non solo per rapporto qualità/prezzo: è gratis.

In una di queste, Buffet ha sostenuto l'utilità nelle holding per la loro capacità di investire in attività diverse e nuove affermando: “if horses had controlled investment decisions, there would have been no auto industry”. In un capitalismo che deve evolvere nella postpandemia, forse, Abel dovrebbe ripartire da qui.