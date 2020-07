Warren Buffett da marzo ha guadagnato 40 miliardi con i rialzi di Apple La sua holding Berkshire Hathaway è diventato il secondo azionista della società tecnologica con una quota azionaria che vale oltre 95 miliardi di Riccardo Barlaam

NEW YORK - «L'iPhone è probabilmente il migliore business che io conosca. Io non penso che Apple sia un'azione. Io penso che sia il nostro terzo business». Così parlò nel mese di febbraio, intervistato da Cnbc, l'oracolo di Omaha Warren Buffett. Dopo le assicurazioni e le ferrovie, in pochi mesi Apple è diventato davvero il terzo business della sua holding: dai minimi di marzo della borsa americana fino a oggi le azioni Apple in mano a Berkshire Hathaway hanno registrato un aumento di valore di 40 miliardi di dollari. Ora pesano per il 40% sul portfolio azionario della società di Buffett.

L’investimento nella società della mela morsicata ha avuto un ruolo cruciale negli ultimi mesi per la conglomerata Berkshire, considerando che il coronavirus ha impattato su altri pilastri della società come i titoli assicurativi, le compagnie aeree e gli energetici. Nonostante la sua avversione ai titoli tech, Buffett decise di comprare le sue prime 10 milioni di azioni Apple nel maggio 2016. In quattro anni le azioni Apple in mano a Berkshire sono salite a 245 milioni. Per un valore complessivo che supera oggi i 95 miliardi e che fa di Berkshire il secondo azionista di Apple dopo Vanguard.

Le azioni Apple sono tra i titoli che hanno guidato i rally di Wall Street negli ultimi mesi e hanno spinto il Nasdaq su nuovi record, nonostante la pandemia. Sono scambiate a circa 30 volte gli utili. Nel solo mese di giugno hanno avuto un balzo del 10%, da gennaio il titolo ha guadagnato il 32%, negli ultimi dodici mesi l’aumento è stato addirittura dell'88 per cento. La capitalizzazione di borsa di Apple è arrivata a 1.673 miliardi di dollari. Molto al di sopra del tetto dei mille miliardi raggiunto nell'agosto del 2018.