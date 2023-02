Warren Buffett vende ancora azioni BYD e scende al 12%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seguendo un copione che non tradisce da una vita Warren Buffett, 92 anni, mette a frutto l’investimento visionario nel costruttore cinese di auto elettriche BYD (Build Your Dreams), colosso di Shenzhen, partito dalla produzione di batterie (è secondo produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici) e che oggi si appresta a inondare i mercati globali con le sue vetture. E dunque Buffett, investitore di riferimento su scala globale, vende il suo pacchetto azionario. Senza fretta. L’oracolo di Omaha ha visto crescere la sua fortuna in BYD dai 232 milioni del 2008 a 9,5 miliardi di dollari a fine giugno. Lo scorso 30 agosto, considerando l'investimento maturo, ha iniziato a vendere, scendendo dal 20.49% al 18.87%. Pian piano ha continuato a limare la sua partecipazione. A questo punto ha venduto quasi 95 milioni dei suoi 225 milioni di azioni iniziali.



La comunicazione alla Borsa di Hong Kong

La sua holding Berkshire Hathaway ha infatti comunicato giovedì alla Borsa di Hong Kong di aver venduto altri 4,235 milioni di azioni BYD in gennaio. Le regole di divulgazione richiedono di rivelare quando la quota di proprietà diminuisce di un altro punto percentuale. Dopo le vendite più recenti, Berkshire detiene ancora 130,3 milioni di azioni BYD ovvero circa il 12% delle azioni. Nel suo ultimo rapporto alla fine del mese scorso, Berkshire, che ha sede a Omaha, Nebraska, controllava il 13% delle azioni.

Il calo in Borsa del colosso cinese

Il titolo BYD questa settimana ha accusato un calo del 3,37%, accentuato dal rosso odierno superiore al 2%. Da inizio d’anno è in positivo dell’8%. Ma soprattutto BYD è ormai uno dei maggiori produttori di veicoli elettrici al mondo, avendo venduto quasi 1,9 milioni di auto nel 2022, tra cui elettriche a batteria (900mila contro 1,4 milioni di Tesla, ma con una crescita anno su anno del 180% contro il 40% della casa americana), plug-in e ibride. La quota di mercato Nev (New energy vehicles, a batteria o ibridi) è circa un terzo del totale.

Le altre partecipazioni di Berkshire

Berkshire Hathaway, utile netto di quasi 90 miliardi di dolari nel 2021, detiene un portafoglio considerevole, con importanti investimenti in Apple, Bank of America, Coca-Cola e altri titoli. Oltre a ciò, la holding di Omaha possiede anche un assortimento di oltre 90 società, tra cui Geico Insurance, BNSF Railroad, diverse importanti utility e una serie di aziende manifatturiere e di vendita al dettaglio.