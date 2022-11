Wartsila: accordo siglato nella notte, in arrivo a Trieste navi per carico motori

Ascolta la versione audio dell'articolo

È arrivato alle 1:40 di questa mattina l’accordo tra Wartsila e sindacati che mette fine al blocco delle consegne dei motori realizzati dal sito di Bagnoli della Rosandra a Trieste. Già in queste ore i primi cargo (il primo è il “Deo Volente” partito nei giorni scorsi da Spalato) fanno capolino in rada presso il Porto di Trieste per la ripartenza delle attività di consegna.

E se i sindacati hanno garantito di riportare il sito produttivo alla normalità, l’azienda, che nel suo report trimestrale di settembre aveva annunciato costi aggiuntivi per 75 milioni di euro nell’arco dei primi 9 mesi dell’anno per via della vertenza in corso, si è impegnata al mantenimento degli attuali livelli occupazionali del sito produttivo fino al 30 settembre 2023 anche con l’utilizzo di ammortizzatori sociali funzionali ad accompagnare il subentro di un nuovo soggetto, nella rosa di soluzioni che il ministero e l’advisor della società hanno presentato in sede di trattativa.

Previsti a marzo contratti di solidarietà

Da marzo tuttavia è già previsto l’utilizzo di contratti di solidarietà per gestire il calo delle commesse legato all’abbandono del sito produttivo da parte di Wartsila. L’azienda si è impegnata nel contempo ad investire 5 milioni di euro di fondi propri nello sviluppo dell’area R&D e Service che rimarrebbe, nei piani di Wartsila, a Trieste, anche in seguito all’abbandono delle attività di produzione.

Urso: «Firmato accordo per garantire continuità produttiva siti e rilancio»

«Firmato nella notte l’accordo Wartsila per garantire la continuità produttiva degli stabilimenti e per monitorare il processo di salvataggio e di rilancio. Questa è la mission del Ministero delle Imprese». Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la sottoscrizione dell’intesa.



Rodà (Uilm Uil): si va verso una forma di ripresa della normalità

«La società, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, e i rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia hanno messo per iscritto la propria volontà di accompagnare il percorso di reindustrializzazione con una serie di momenti di confronto presso lo stesso Mimit. Il primo di questi è previsto a marzo 2023 - spiega il segretario della Uilm Uil di Trieste e Gorizia Antonio Rodà. - Con la sigla di questo accordo si va verso una forma di ripresa della normalità. Seppure a tempo determinato. Ora è necessario più che mai che il Governo esercito il proprio ruolo per fare in modo che le possibilità di reindustrializzazione diventino certezze. Chiediamo un piano industriale credibile che sia un elemento di garanzia per l’occupazione e la tenuta industriale del territorio».

Le speranze di una buona riuscita del progetto di reindustrializzazione sono legate anche al fatto che il sito di Bagnoli della Rosandra può vantare, oltre agli spazi significativi e al know how delle maestranze, una posizione logistica molto interessante, con una banchina propria sul porto e un collegamento ferroviario che lo connette all’Interporto di Trieste e alla rete ferroviaria nazionale.