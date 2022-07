Wartsila, «fiducia incrinata verso Finlandia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessuno spiraglio nella riunione convocata al Mise, presente il ministro Giorgetti. La multinazionale Wartsila non ha in programma una marcia indietro sulla chiusura dell’attività produttiva a Trieste: è quanto trapela dall’incontro avvenuto a Roma, dove il presidente di Wartsila Corporation, Håkan Agnevall, avrebbe ribadito che «quella presa è una “decisione difficile” ma la volontà è di andare avanti». Ci sarebbe comunque la volontà di mantenere a Trieste il presidio del Service della ricerca e sviluppo, formazione.

Il ritiro della decisione di chiudere l’attività produttiva a Trieste «è una condizione indispensabile per poter continuare discutere. Tutte le parti, comprese le istituzioni locali e nazionali, sostengono questa richiesta», ha ribadito Bruno Cantonetti, segretario nazionale Uilm, presente al tavolo al Mise sulla vertenza Wartsila. «È necessaria una risposta del sistema Paese a tutela di un asset strategico per il sistema industriale italiano come la cantieristica navale».

La presa di posizione del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è netta: la conferma della decisione di Wartsila di non ritirare la procedura di chiusura delle attività produttive del sito di Trieste «incrina la fiducia che era alla base dei rapporti tra Italia e Finlandia» ha affermato in una nota, sottolineando che il Governo italiano «continuerà a essere impegnato fino all’ultimo momento nella difesa degli interessi dei lavoratori, del territorio e nell’interesse nazionale. Sarà sicuramente vero che l’azienda ha operato nell’ambito delle leggi, ma esistono regole di lealtà nei rapporti tra Paesi e persone».

Delusione e amarezza è stata espressa da tutti i partecipanti al tavolo, durato oltre tre ore, alla presenza del coordinatore della struttura di crisi Luca Annibaletti, dei vertici aziendali, dei sindacati e del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in videocollegamento.