Wärtsilä respinge ogni mediazione: salta l’accordo al Mimit

2' di lettura

L’incontro era iniziato alle 15, ed era proseguito tutto il pomeriggio. Poi, nella tarda serata di ieri, la doccia fredda: i rappresentanti di Wärtsilä Italia convocati ieri al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo essersi consultati con la casa madre finlandese, hanno rifiutato di firmare il testo del possibile accordo.

Il documento era frutto «di un lungo lavoro di mediazione fra ministero, Regione Friuli VG, organizzazioni sindacali. E quando si media, ciascuno deve fare la propria parte, ed è chiaro che ha un mandato a trattare. Così non è stato e l’azienda invece è ritornata sulle posizioni iniziali, confermando di essere un interlocutore inaffidabile e scorretto, come ha dimostrato fin dall’inizio di questa vertenza», dice Guglielmo Gambardella, Uilm.

In discussione c’era la proroga di 300 contratti di solidarietà, ma non solo. «Non sono bastate le 7 ore e passa di trattativa per impedire che si consumasse un disastro senza precedenti - scrive in una nota Sasha Colautti dell’Esecutivo nazionale Usb - Ad accordo praticamente raggiunto, dopo una trattativa complessa e impervia, la multinazionale Finlandese non sottoscrivere l’accordo, annunciando di sentirsi libera di agire da domani come riterrà necessario. A partire da domani in qualunque momento potrebbe essere avviata la procedura per arrivare al licenziamento dei 300 lavoratori di Bagnoli. Una scelta assurda e scellerata, incomprensibile».

Nei mesi scorsi le istituzioni avevano praticamente preso in mano la vertenza per trovare una soluzione attraverso un reindustrializzatore credibile (Ansaldo) utilizzando l’accordo di programma come elemento di garanzia del piano industriale e occupazionale.

Durissima anche la reazione dell’assessore al Lavoro del Fvg Alessia Rosolen: «Come Regione faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per contrastare la scelta di Wärtsilä. Con questa farsa, che ha i torni di una sceneggiata, l’azienda si è assunta una responsabilità gravissima. Inizieremo le interlocuzioni con il governo per un eventuale intervento sulla legge 234. Ci troviamo ora di fronte a una fase che non merita alcuno sconto». Rosolen ha anche sottolineato che «il 28 dicembre, non più di 10 giorni fa, Wärtsilä ha chiesto ulteriori fondi al ministero. La Regione non lascerà da soli i lavoratori».