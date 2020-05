Washington contro Pechino: rispettare lo status di Hong Kong

Le tensioni Usa-Cina

Il dossier Hong Kong ha fatto subito salire il livello delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. La reazione del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è stata immediata: «Condanniamo la proposta cinese di imporre in modo unilaterale e arbitrario una legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Sarebbe un colpo fatale alla sua autonomia». Gli Stati Uniti chiedono a Pechino «di riconsiderare la disastrosa proposta». A rincarare la dose ci ha pensato il presidente Donald Trump, che promette di occuparsi della questione in modo «molto deciso». Gli Usa concedono a Hong Kong un trattamento commerciale privilegiato, che potrebbe essere revocato se la regione speciale perdesse la propria autonomia. Anche l’Unione europea invita al dialogo e sostiene l’autonomia di Hong Kong e il principio «un Paese due sistemi».

Le tensioni si sommano alla lunga serie di fronti aperti tra Pechino e Washington: dal commercio, alla competizione tecnologica, alle schermaglie su Taiwan fino alle polemiche sulla pandemia, che infligge il suo pesante dazio anche sull’economia cinese.

Addio al target del Pil

Nel quadro di incertezza globale, il regime ha deciso addirittura per la prima volta dal 1990 di rinunciare al feticcio del target di crescita economica, per concentrare tutta la propria attenzione, e preoccupazione, sul lavoro. Il Partito comunista non può permettersi malcontento e disordini sociali anche nella madrepatria. Sul lavoro, il premier Li ha fissato un target per il 2020: la creazione di oltre 9 milioni di posti, più basso degli 11 milioni del 2019. «Lotteremo per tenere al sicuro i posti di lavoro esistenti, per crearne di nuovi e per aiutare i disoccupati a trovare impiego», ha scandito Li.

L’abbandono del target del Pil da raggiungere a tutti i costi covava in realtà da tempo e la pandemia ha fornito alla leadership del Paese l’occasione giusta.

Il pacchetto a sostegno della ripresa ha però deluso gli analisti, che si aspettavano misure più robuste. Il deficit pubblico aumenterà comunque oltre il 3,6% del Pil, senza fissare un tetto, segno che il Governo vuole tenersi le mani libere. Secondo Bloomberg economics, tenendo conto delle emissioni speciali di bond in programma (140 miliardi di dollari di titoli sovrani per sostenere la ripresa e il contenimento del contagio, più 525 miliardi emessi dalle autorità locali per finanziare progetti infrastrutturali), si arriverebbe all’8% del Pil.